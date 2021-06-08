8 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В Дагестане в скором времени сменится руководитель Народного собрания. Спикер законодательного органа Хизри Шихсаидов 7 июня написал заявление об отставке с этого поста, сообщив, что уходит на заслуженный отдых. Соцсети Дагестана откликнулись комментариями на эту новость.

Ольга Карпова, , 17:04 — REGNUM В Дагестане попросился в отставку председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов. Он написал заявление об уходе с поста и ждет решения депутатов парламента, которое будет принято на очередной сессии Законодательного собрания 9 июня. Шихсаидов, комментируя свое решение, сказал, что планирует уйти на заслуженный отдых.

Хизри Шихсаидов Nsrd.ru

Новость о добровольном уходе Хизри Шихсаидова с поста спикера в Дагестане восприняли не сказать, чтобы с особой радостью. Однако среди пользователей местного сегмента соцсетей не было и особенно огорчившихся.

Читайте также: В Дагестане попросился в отставку спикер парламента Хизри Шихсаидов

Большинство читателей страниц «ЧП Дагестана», «Дагестан|Махачкала» и «Черновик» в Instagram высказали мнение, что с уходом спикеру надо было поторопиться еще раньше. Другие в шутку переживали, как же бедный спикер будет жить на пенсию. Третьи вспоминали, чем отличился он на своем посту.

Ряд комментаторов сожалеют, что спикер уходит добровольно, а не по уголовной статье, как многие руководители Дагестана в период большой антикоррупционной кампании, проведенной в предыдущие годы бывшим главой республики Владимиром Васильевым.

«Давно надо было уходить, очень сильно задержался. При правильном раскладе его надо было отправить в санаторий, где щас отдыхает Гамидов (Абдусамад Гамидов — бывший глава правительства Дагестана, против которого возбудили уголовное дело — ред. ИА REGNUM», — такое мнение высказал кудрат 43.

«Ушел, пока вертолет не прилетел на площадь», — поддержал его еще один житель республики, напомнив о том, как забирали и увозили в Москву подследственных членов правительства во главе с Гамидовым.

«Нажрался на народных харчах, давно пора», — приветствовал уход Юсуф Р.

«Удивительно, обычно с таких мест, пока не придёт час поближе пообщаться с создателем, не уходят, повторяю — очень странное решение. Ну вот совсем не по-нашенски»,— все же удивился добровольному уходу О.А.О.

Хизри Шихсаидов на сессии Народного собрания Дагестана Nsrd.ru

«Иногда лучше вовремя уйти», — философски заметил Автопилот.

«Самый богатый и обеспеченный пенсионер в регионе!» — порадовался за Шихсаидова Photo D.

«Как он будет жить на одну пенсию? Пропадёт ведь!» — в шутку сокрушались многие читатели.

В соцсетях можно было встретить немногочисленные слова благодарности Шихсаидову за его работу.

«Ничто не вечно, никто не вечен. Уходя, надо уходить, это и нужно, да и естественно, Хизри Исаевич войдёт в историю как мудрый и великий политик», — считает Эдуард Ш.

Однако ему тут же возразили знакомые с ситуацией граждане.

«Сыновья мудрых политиков не бьют людей ногой по голове», — заявил один из таких знатоков.

Напомним, перед тем, как Шихсаидов решился на заявление об отставке, произошел инцидент перед зданием парламента. Его сын Даниял Шихсаидов и группа лиц избили депутата Народного собрания Айнутдина Зиявутдинова. Днем 1 июня он пришел с претензиями на результаты праймериз «Единой России». На него набросились и, повалив на землю, избили, в том числе ногами. Депутат попал в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишут местные СМИ, однако на сайтах правоохранительных органов о ЧП ничего не сказано.

Депутат Айнутдин Зиявутдинов Dagestan.er.ru

«Он внёс неоценимый вклад в деградацию Дагестана. Даже сына не смог нормально воспитать»,— оценила деятельность спикера Irina_sweden.

«Он же непотопляемый. Как же он решился уйти? Сынок заставил точно. Ох, эти дети, что с родителями делают!» — вторит им еще один знакомый с ситуацией читатель.

Многие комментаторы высказали в своих постах недовольство властью вообще. Причем никаких доказательств вины конкретно Шихсаидова они не приводили. Просто не любим, мол, и все тут.

«Они только для своего кармана там сидят, гниды. Это предатели своего народа», — считает umma_sunna.

«Из-за таких, как он, предателей своего народа и сотен таких, как он, Дагестан давно на дне»,— поддержал его еще один комментатор.

«Он ушёл — лучше не станет, другой тоже ничего не сделает. Новая мафия возродится», — считает Citizen77777.

Дом правительства в Махачкале Котомкина

Во многих постах под новостью об отставке Хизри Шихсаидова прозвучала мысль о том, что в его уходе нет повода ни для радости, ни для печали. Читатели цитировали одного из недавних своих руководителей — Рамазана Абдулатипова, который, комментируя новость об аресте бывшего мэра Махачкалы Амира Амирова, прозванного народом Кровавым Рузвельтом, сказал:

«Я его не боялся, он меня не пугал, поэтому я и не смеюсь, и не плачу, я делаю свое дело».

Перефразируя высказывание Абдулатипова, пользователь соцсети под ником gadgjii написал об уходе Хизри Шихсаидова:

«Хочется вспомнить слова великого: «Мы не будем радоваться и не будем плакать».