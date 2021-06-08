Рязань, 8 июня 2021, 16:23 — REGNUM Новое здание Управления Росгвардии по Рязанской области и Центр лицензионно-разрешительной работы открыли 8 июня губернатор Николай Любимова и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Комплекс ремонтно-реставрационных работ исторического здания на улице Ленина был завершён в 2021 году. Теперь здесь разместится региональное управление Росгвардии и Центр лицензионно-разрешительной работы, который предоставляет более 20 видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В новом здании установлено оборудование для проверки оружия и проведения дактилоскопии, также имеется помещение для утилизации изъятого или сданного в добровольном порядке оружия.
В ходе торжественного открытия объекта ряд сотрудников рязанской Росгвардии были отмечены государственными, областными и ведомственными наградами.