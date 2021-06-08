Варшава, , 16:21 — REGNUM Сейм Польши 8 июня одобрил кандидатуру Кароля Навроцкого на пост главы Института национальной памяти. В настоящее время он является директором варшавского Музея второй мировой войны. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Это известный и опытный специалист-историк, который проявил себя и на научной, и на управленческой ниве. Возглавляемый им Музей Второй мировой войны преобразился, зарекомендовал себя далеко за границами Польши. Кроме того, Навроцкий проявил себя как патриот Польши, готовый защищать интересы своей страны, отстаивать её историческую память», — прокомментировал журналистам голосование Сейма заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин.

Теперь кандидатура Кароля Навроцкого будет вынесена на утверждение Сенату. Он сможет занять должность главы Институт национальной памяти только после того, как получит утверждение от указанного ведомства, которое принимается также путем голосования.