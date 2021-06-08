Красногорск, , 16:20 — REGNUM В 2021 году на территории Подмосковья планируется установить более 200 детских игровых площадок. Такие цифры 8 июня приведены на сайте правительства Московской области.

«Во многих муниципалитетах идет активная установка детских площадок. Всего планируется 229 площадок», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Чиновник также отметил, что в период с 2013 по 2019 года на территории региона было установлено 993 детские площадки.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев заявил о начале строительства в Красногорске детского госпиталя