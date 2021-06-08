Москва, , 16:18 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ, где намерен проверить ход строительства новых баз Каспийской флотилии, сообщает 8 июня пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что глава российского военного ведомства планирует также посетить базу отряда борьбы с подводными диверсиями.

«В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Сергей Шойгу проверит процесс выполнения гособоронзаказа заводом «Дагдизель».

Помимо этих мероприятий, министр обороны России заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о мероприятиях боевой подготовки подразделений и частей, об организации учебного процесса в войсках округа.

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