Варшава, , 16:17 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции, посвященной забастовке медсестер и акушерок, заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который гарантирует минимальную зарплату для медсестер в республике. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Зарплата медсестер, говоря простым языком, будет привязана к средней заработной плате по стране. Значит, что заработная плата этой категории работников будет постоянно расти. Кроме того, в проекте предусмотрена минимальная зарплата для молодых медсестер и акушерок. Каждый выпускник, который в будущем намерен стать медицинским работником, имеет решающее значение для системы здравоохранения», — заявил Недзельский.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в десятках больниц по всей территории Польши состоялась забастовка медсестер и акушерок. Они не вышли на работу и требуют повышения заработной платы. Забастовка проходила в разные регионах и насчитывает уже более 1 тысячи медсестер и акушерок. 8 июня они вернулись на рабочие места, однако пообещали возобновить забастовку, если их требования не будут выполнены.