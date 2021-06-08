Таллин, , 16:14 — REGNUM Эстония по мере смягчения режима ограничений в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 движется в сторону быстрого роста цен. Об этом эксперт Хуко Ааспыллу заявил в интервью эстонскому радио Vikerraadio.

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Ааспыллу напомнил, что в мае цены в Эстонии выросли в годовом сравнении на 3,6%. Это в два раза больше, чем месяц назад, то есть рост цен удвоился. По его мнению, ничего необычного в такой ситуации нет — достаточно взглянуть на похожие тенденции в Эстонии о остальном мире.

Например, в 2018 году несколько месяцев индекс потребительских цен менялся резко и намного, то же самое было в течение нескольких кварталов 2017 году.

После выхода из карантина промышленность и практически все секторы национальной экономики демонстрируют оптимизм на фоне бурного роста показателей. Эстонские промышленные предприятия произвели в апреле на 17% больше продукции, чем в апреле 2020 года — в разгар эпидемии. Многие потерявшие в кризис работу люди еще не нашли себе новое место, но рост занятости — вопрос времени, считает эксперт.