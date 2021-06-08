Дром, , 16:13 — REGNUM Пощёчину получил французский президент Эммануэль Макрон от человека из толпы, передаёт 8 июня BFM.

Инцидент произошёл в департаменте Дром (регион Овернь — Рона — Альпы, Франция), куда президент приехал, чтобы встретиться с народом.

https://twitter.com/BFMTV/status/1402246652015034368

Когда Макрон подошёл к ограждению, за которым стояла толпа людей, и приветствовал их, один мужчина ударил президента по лицу. Тут же подоспела охрана.

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