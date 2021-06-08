Таллин, , 16:11 — REGNUM Вслед за отменой обязательного ношения медицинских масок и соблюдения правила 2×2 (не более двух человек вместе на расстоянии два метра друг от друга) Эстония готовится отказаться и от других важных ограничений периода коронавирсуса. Об этом сообщил министр госуправления страны Яак Ааб порталу ERR.

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Так по, его словам, ограничения на работу кафе и ресторанов будут отменены уже на этой неделе вместе со смягчением ряда других мер. Ночные клубы и бары смогут работать хоть до утра при условии, что они будут соблюдать требование половинной заполняемости помещений. В одном помещении теперь смогут одновременно находиться до 600 человек.

Уже с пятницы, 11 июня, возобновятся круизные рейсы по маршруту Таллин-Стокгольм. Также отменены ограничения на продажу алкоголя.

«Поскольку статистика новых случаев заражения демонстрирует быстрое падение, то к Иванову дню 24 июня будет более-менее нормальная жизнь», — заявил министр.