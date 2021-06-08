Ульяновск, , 16:06 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё несколько травяных пожаров и зарегистрирована одна термическая точка. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 7 июня спасателей 16 раз выезжали на тушение сухой травы, в том числе 13 травяных пожаров ликвидировано в Ульяновске, два — в Мелекесском районе, один — в Димитровграде. За сутки огнём пройдено 0,2301 гектара площадей.

Спасатели отмечают, что также была зарегистрирована одна термическая точка — возле населённого пункта Жедяевка Старомайнского района, однако при выезде на место она не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 11 июня в Ульяновской области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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