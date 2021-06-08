Раменское, Московская область, , 16:20 — REGNUM Новую школу планируется построить в городском округе Раменское Подмосковья. Об этом 8 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Учебное заведение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

«В настоящее время на объекте работают 254 человека. Выполняются фасадные и отделочные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей. Строительная готовность объекта — более 55%», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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