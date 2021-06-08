Москва, , 16:04 — REGNUM Гражданку РФ Софию Сапегу необходимо экстрадировать на российскую территорию, однако пока что говорить о чём-то конкретном рано. Об этом РИА Новости заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Мы следим за этой ситуацией. По поводу Сапеги не могу сказать, но моя позиция такова, что надо добиваться экстрадиции российских граждан в Россию. Как это будет происходить, какие обвинения ей будут выдвинуты, какие будут здесь ходы правовые, мы сейчас не можем говорить касательно Сапеги», — сказал Фадеев.

По его словам, говорить о конкретных шагах в этом направлении можно будет лишь тогда, когда «правовая ситуация будет более определенной».