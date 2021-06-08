Брянск, , 16:05 — REGNUM Серьёзный пожар ликвидируют спасатели 8 июня в Бежицком районе Брянска. На площади 600 кв. м горит мебельный склад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Вокзальной поступило в оперативную дежурную смену в 14:02. К месту происшествия выехали восемь пожарных автоцистерн. Установлено, что загорелся мебельный склад на площади 600 кв. м. На тушении возгорания работают шесть ручных и два лафетных пожарных стволов, а также три звена газодымозащитной службы.

Пожар локализован в 15:09. Информации о пострадавших пока не поступало.