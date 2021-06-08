Минск, , 16:03 — REGNUM Руководители дипломатических миссий Евросоюза, США, Великобритании и Японии провели 8 июня переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем и проинформировали его «о потенциале позитивного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Белоруссии предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране». Об этом сообщает представительство ЕС в Белоруссии.

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Дипломаты призвали руководство постсоветской республики обеспечить дипломатам выполнение их обычных дипломатических обязанностей без вмешательства и запугивания. Они также попросили разрешить коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США «которых попросили покинуть страну, вернуться в Белоруссию».

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Дипломаты подтвердили намерения их правительств «оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Белоруссии с целью помочь защитить суверенитет и независимость Белоруссии, а также обеспечить ее безопасное, демократическое и процветающее будущее». Они также напомнили представителю официального Минска «о позиции своих правительств в отношении ситуации в стране и о имеющихся средствах достижения мирного и устойчивого разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается в Белоруссии на протяжении последнего года».

«Дипломаты отметили, что кризис в Белоруссии нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Белоруссии. Дипломаты спросили о планах белорусских властей в отношении выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права», — сказано в официальном сообщении.

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Послы призвали руководство Белоруссии «откликнуться на требования белорусского народа», в частности — «немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества», «прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных», «немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных», «начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ».

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