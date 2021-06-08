Саранск, , 16:02 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов поздравил работников республиканских учреждений социальной сферы с профессиональным праздником — Днем социального работника. Он отметил, что в системе социальной защиты республики трудятся чуткие и высококвалифицированные специалисты, обладающие такими необходимыми для этой работы качествами как сострадание, терпение, милосердие и мудрость.

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Соцработники в ежедневном режиме оказывают помощь оказавшимся в сложной ситуации жителям республики: одиноким пенсионерам, малообеспеченным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас в рамках национального проекта «Демография» в регионе выстраивается работа системы долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами с ограниченными возможностями здоровья. В самые сложные периоды выполняли и выполняют свою благородную функцию волонтеры.

Особые слова благодарности Здунов высказал в адрес ветеранов, которые всегда остаются примером ответственного и внимательного отношения к людям.

Руководитель республики пожелал соцработникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, на торжественном мероприятии в честь Дня соцработника Здунов сообщил о выделении Мордовии дополнительной финансовой поддержки на общую сумму 5,3 млрд рублей. В частности, средства дотации позволят своевременно выплатить заработную плату работникам учреждений бюджетной сферы, предоставить гражданам меры социальной поддержки, в том числе по лекарственному обеспечению льготных категорий.

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