Москва, , 16:02 — REGNUM Сырьевой рынок 8 июня продолжает коррекцию вниз после резкого подъёма выше $72, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Днем 8 июня баррель нефти марки Brent снижается к $70,88 и может опуститься к $70,70 в рамках поиска точки опоры.

Краткосрочный диапазон колебаний тут предполагает движение в пределах $70,50−72,00. «Бочка» WTI стоит $68,65 и может торговаться в коридоре $68−69.

После затяжного ралли, которое наблюдалось на прошлой неделе, требуется как минимум пауза в покупках.

Процесс коррекции идет без резких перепадов настроения и стресса, рынок спокойно дает ценам остыть в ожидании новых катализаторов.

Сегодня API представит свежую статистику по запасам нефти и нефтепродуктов. 9 июня аналогичный отчет выпустит минэнерго США.

В случае подтверждения факта снижения запасов «быки» получат новый повод покупать», — считает эксперт.

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