Джакарта, , 16:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии разрешило прививать против коронавируса всех жителей столицы в возрасте 18 лет и старше, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство попросило правительство столицы Индонезии Джакарты продолжать уделять приоритетное внимание вакцинации медицинских работников, пожилых людей, государственных служащих и уязвимых групп людей.

В минздраве Индонезии пояснили, что Джакарта является правительственным и экономическим центром, поэтому важно немедленно пресекать и контролировать случаи распространения коронавируса.

Напомним, в Джакарте выявлено 435 135 носителей коронавируса, из них 11 518 активных случаев COVID-19. Еще 7438 жителей столицы скончались от COVID-19.

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