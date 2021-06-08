Брюссель, , 17:48 — REGNUM Бельгия, Германия и Словакия выделили Украине 35 млн масок и 24 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и других средств для борьбы с пандемией. Об этом сообщила пресс-служба представительства Евросоюза на Украине.

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Бельгия направит на Украину 500 тыс. масок KN95 и 2 млн хирургических масок. Германия — 25 млн хирургических масок, 7 млн 977 тыс. масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ. Словакия поставит по 10 тыс. защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 1602 носителя коронавируса SARS-CoV-2, скончались 118 человек, заболевших COVID-19.

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