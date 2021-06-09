Ватикан, 9 июня, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Пока американские епископы пытаются обуздать администрацию президента США Джо Байдена, папа Римский Франциск с улыбкой пожимает руку байденовскому представителю — причем и эта улыбка, и эта встреча для него очень нехарактерны, считает американское издание NationalCatholicReporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Во-первых, у папы нет времени встречаться с министрами, поэтому он с ними не встречается — а со спецпредставителем Байдена по вопросам изменения климата Джоном Керри в мае встретился. Экс-посол США в Ватикане Кен Хакетт считает эту встречу уникальным явлением саму по себе. Во-вторых, их совместная фотография привлекла внимание тем, что на ней понтифик широко улыбается, хотя обычно иностранных лидеров встречал с неподвижным лицом.

И всё это — на фоне недовольства американских католических епископов радикальной позицией Байдена по абортам. Впрочем, по мнению аналитиков, отношение Байдена к вопросам миграции и бедности Ватикан одобрит — а для упрочения отношений с американским лидером Франциск оставит американских епископов позади, готовность к чему он продемонстрировал еще в день инаугурации Байдена, когда поздравил его с вступлением в должность, в то время как Конференция католического епископата США прислала ему гневное письмо.

Кстати, посольство США при Святом престоле подняло ЛГБТ-флаг.

О чём еще пишет католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Турция начала исламизацию Сирии?».