Москва, , 15:57 — REGNUM Днем 8 июня рубль укрепляется на Московской бирже в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 72,54 руб. и может двигаться в пределах 72,45−74,00 руб. Евро торгуется по 88,34 руб. и остается в рамках 88,20−90,50 руб.

Нефть в минусе, баррель марки Brent сохраняется в коррекционном режиме и продолжает стабилизацию после ралли на прошлой неделе. Общее отношение к риску сегодня осторожное.

Рубль, впрочем, все это игнорирует, сосредоточившись на вероятности резкого повышения ключевой ставки 11 июня.

Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас составляет 5% годовых, а может вырасти сразу на 50 базисных пунктов уже на ближайшем заседании. Это самый логичный шаг Банка России в условиях разгона инфляции.

Но, поскольку инфляция в стране носит немонетарный характер, решить проблему фискальными способами вряд ли удастся», — считает эксперт.

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