Туркестан, Казахстан, , 15:56 — REGNUM Казахстанские спасатели обнаружили вещи одного из туристов, заблудившихся в горах Туркестанской области еще в мае. Об этом 8 июня заявил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

По его словам, вещи обнаружены в 500 метрах от места слияния рек Айгыржыккан и Угам Толебийского района. «Спасательная операция продолжается уже 15 сутки», — сказал Уали.

По его словам, для поиска спасатели используют вертолет АО «Казавиаспас». В поисках задействованы 137 человек, а также 17 единиц техники и вертолет.

Напомним, группа из семи туристов отправилась в ущелье Сары-Айгыр и должна была вернуться 24 мая. Через несколько дней спасатели нашли троих туристов. Позже были обнаружены тела еще двоих пропавших.