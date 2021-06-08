Волжский, Волгоградская область, , 15:55 — REGNUM Сотрудники полиции города Волжского Волгоградской области установили обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического оружия, в результате которой пострадали двое подростков. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 8 июня, ранее изложенная информация о нападении на несовершеннолетних неизвестного мужчины не соответствует действительности.

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«Травмы получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — уточнили в главке.

В настоящее время с несовершеннолетними работают полицейские. Устанавливаются мотивы их поступка. Отмечается, что ранее школьники в поле зрения полиции не попадали, на специализированных учётах не состояли.

По факту заведомо ложного вызова специализированных служб (ст. 19.3 КоАП РФ) проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о стрельбе на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в посёлке Краснооктябрьский города Волжского поступило в дежурную часть около 10:45 8 июня. Сообщалось, что неизвестный мужчина выстрелил в двоих подростков из оружия, причинив ранения, после чего скрылся. Дети были доставлены в больницу.

На розыск и задержание «злоумышленника» были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского управления МВД, областного Главка, представители правоохранительных структур и надзорных ведомств.