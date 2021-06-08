Москва, , 16:03 — REGNUM Возможное участие Франции в российско-китайской инициативе по созданию Международной научной лунной станции обсудили 8 июня руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент французского Национального центра космических исследований (CNES) Филипп Батиста. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Переговоры главы Роскосмоса и CNES прошли по видеосвязи. Рогозин и Батиста также обсудили перспективы сотрудничества двух стран по эксплуатации комплекса «Союз» в Гвианском космическом центре.

Руководители российского и французского космических агентств выразили надежду, что взаимодействие по интересным для них направлениям деятельности продолжится. Они договорились, что CNES инициирует подробное обсуждение затронутых вопросов и будет привлекать к нему организации обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай в апреле 2021 года договорились о создании Международной научной лунной станции, которая позволит проводить научные исследования и эксперименты, наблюдения за Луной.

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