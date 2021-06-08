Мадрид, , 15:58 — REGNUM Бюст первому в мире космонавту — Юрию Гагарину — открыли в Мадриде, перед входом в городской планетарий. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в церемонии открытия бюста, подаренного Русским домом и посольством России, принимали участие мэр столицы Испании Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол РФ в стране Юрий Корчагин.

Также указывается, что участники церемонии осмотрели посвященную Гагарину фотовыставку, которую провел директор планетария, астрофизик Тельмо Фернандес. Кроме того, они посмотрели фильмы о первом космонавте Земли и первой женщине, которая полетела в космос — Валентине Терешковой.

«Гагарин — первый человек, который сделал мечту миллионов человек на протяжении истории — отправиться в космос — реальностью. Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам… Крик «Поехали!» услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества», — заявил в ходе церемонии мэр Мадрида.

В свою очередь, посол России в Испании напомнил, что в нынешнем году наша страна отмечает 60-летие первого полета человека в космос — советского космонавта Юрия Гагарина.

«Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству», — отметил Корчагин, добавив, что «Мадрид присоединяется к длинному списку городов», в которых есть памятники первому космонавту мира.

«Я горд, что в столь знаковом месте теперь есть памятник Юрию Гагарину», — заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская орбитальная станция будет спроектирована с открытой архитектурой из заменяемых модулей.