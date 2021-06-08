Уфа, , 16:02 — REGNUM Тарифы на коммунальные услуги изменятся с 1 июля в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по тарифам.

Сообщается, что правительство России своим распоряжением установило с 1 июля 2021 года для Башкирии средний индекс изменения размера вносимой жителями платы за коммунальные услуги на уровне 3,8%, а также предельно допустимое отклонение от величины этого индекса на уровне 2%.

«Нужно отметить, что предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги — это не предельная величина роста тарифа на коммунальную услугу, а максимальная величина роста платы за весь набор коммунальных услуг, получаемых гражданином в целом за месяц», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом отмечается, что с 1 июля тариф на электроэнергию изменится на 5%, тариф на газ — на 3%, на другие коммунальные услуги тарифы изменятся в среднем на 3%. Поэтому изменение совокупной платы за все коммунальные услуги не будет превышать 5,8%.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января текущего года тарифы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в трех зонах не превысили уровень декабря прошлого года, а по двум зонам было зафиксировано снижение.