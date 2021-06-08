Чоп, Украина, , 15:56 — REGNUM На Украине в районе пункта пропуска Чоп пограничники нашли у гражданина Словакии 13 старинных книг. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Книги, в основном на религиозную тематику, изданные в начале XX века, нашли во время досмотра автомобиля Volkswagen.

Издания изъяты и направлены на экспертизу, которая должна установить их ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в посылках нашли бриллианты, отправленные гражданином США двум жителям Украины.

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