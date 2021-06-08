Кишинёв, , 15:55 — REGNUM Члены пропрезидентской партии «Действие и солидарность» 8 июня вышли на новую акцию протеста в Кишинёве к зданию Центризбиркома Молдавии. Об этом сообщает новостной сайт Diez.

По данным журналистов, протестующие вышли на митинг, требуя от ЦИК увеличить на предстоящих досрочных парламентских выборах число избирательных участков за рубежом. В акции участвует около 100 человек.

Центризбирком сегодня должен повторно рассмотреть вопрос о количестве участков за границей. Протестующие требуют, чтобы их было 198.

Напомним, члены ЦИК Молдавии на прошлой неделе вынесли решение открыть за рубежом 139 избирательных участков, как и во время президентских выборов в 2020 году. Решение ЦИК раскритиковала президент Молдавии Майя Санду.

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