Сеул, , 15:53 — REGNUM К сентябрю 2021 года порядка 36 млн жителей Южной Кореи получат первую дозу вакцины от COVID-19, что составляет 70% населения страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Напомним, что в конце мая представители министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи сообщали о том, что к концу июня вакцинацию от COVID-19 смогут пройти 14 млн человек.

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Южнокорейский лидер отметил, что с сохранением нынешних темпов вакцинации достигнуть коллективного иммунитета удастся раньше ноября.

«Цель правительства — дать людям возможность комфортно провести предстоящий сезон летних каникул и встретиться с семьями в праздник Чхусок без масок» — отметил президент.

Мун Чжэ Ин также пообещал оказать поддержку отечественным компаниям, производящим вакцину от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 855 642 человека. В общей сложности первую дозу вакцины получили 8,45 млн человек, что составляет 16,5% населения страны.

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