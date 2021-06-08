Саранск, , 15:49 — REGNUM Мордовия получит дополнительную финансовую поддержку от федерального центра на общую сумму 5,3 млрд рублей. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника.

Следите за развитием событий в трансляции: «День соцработника в России: поздравления и встречи – все новости»

Соответствующее распоряжение правительства было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 мая текущего года.

Средства будут направлены на обеспечение социально значимых расходов бюджета. В частности, средства дотации позволят своевременно выплатить заработную плату работникам учреждений бюджетной сферы, предоставить гражданам меры социальной поддержки, в том числе по лекарственному обеспечению льготных категорий. Кроме того, средства пойдут на компенсацию процентных платежей по банковским кредитам.

Также за счет дополнительной дотации будут погашены задолженности по налогам 15 учреждений здравоохранения и спорта на общую сумму 83,3 млн рублей и долг по страховым взносам учреждений культуры и дополнительного образования Саранска на 193 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года было подписано распоряжение правительства РФ о выделении Мордовии 285 млн рублей для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом. В феврале республике было выделено 285,534 млн рублей на поддержку медицинских учреждений, которые осуществляют медицинскую помощь по программе ОМС (обязательного медицинского страхования).

Читайте также: Мордовия получит на борьбу с коронавирусом 285 млн рублей