Данков, Липецкая область, , 15:49 — REGNUM В Данковском районе Липецкой области 4 июня погиб работник сельхозпредприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 4 июня на предприятии ООО «Данков-АгроИнвест» выгружались остатки удобрения из машины, предназначенной для сева. Произошла поломка крепления шнека, и в результате технической неисправности шнек упал на рядом стоящего сварщика. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.