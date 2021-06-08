Бишкек, , 15:48 — REGNUM За 2020 год Киргизия экспортировала 34,6 тысячи тонн молока и молочной продукции на общую сумму в $46 млн (3 млрд 354 млн рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

В том числе в Россию — на $21 млн (1 млрд 531 млн рублей), в Казахстан — на $24,1 млн (1 млрд 757 млн рублей), в Узбекистан — на $705 тысяч (51 млн рублей) и в Таджикистан — на $217 тысяч (16 млн рублей).

По сравнению с 2016 годом объем экспортных поставок киргизстанского молока и молочной продукции увеличился в 1,8 раза.

Отметим, что в настоящее время Киргизия поставляет на внешний рынок сливочное масло — 37% товарного объема, сыры и творог — 21%, молоко и сливки сгущенные и сухие — 17%, молоко и сливки несгущенные — 13%, а также кисломолочные продукты — около 11%.

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