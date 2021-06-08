Рыбинск, Ярославская область, 8 июня, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Рыбинке Ярославской области прошли публичные слушания, посвященные внесению изменений в правила благоустройства, которые предполагают введение визуального единообразия зданий в историческом центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Рыбинска Центр Рыбинска

Как ранее сообщало ИА REGNUM вывески в историческом центре города с 2018 года оформляются «под старину», дореволюционным шрифтом. Теперь в городской администрации намерены пойти дальше и поменять внешний вид окон и дверей, убрать с фасадов кабель и провода. Власти называют вносимые в правила благоустройства изменения концепцией «музея под открытым небом».

«На публичные слушания выносятся изменения в правила благоустройства относительно приведения внешнего облика зданий в историческом центре к визуальному единообразию. Это утверждено регламентом архитектурно-градостроительного облика зданий, находящихся в историческом центре. Регламент выпущен в 2018 году. В регламенте прописаны все требования — от цвета фасада до крыльца и козырька. Паспорт фасада, где указаны все требования, выдается департаментом архитектуры и градостроительства по заявлению собственника. Это логическое продолжение работы по созданию музея старинной вывески под открытым небом на зданиях старого центра, ограниченного кварталами: Волжская набережная — ул. Чкалова, Соборная площадь — улица Луначарского. Аутентичная вывеска на здании не должна диссонировать с крыльцом, дверью, окном», — пояснили ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Собственники помещений, как и часть общественности, от этой идеи не в восторге. В случае принятия новых требований предприниматели должны будут заплатить за новшества из своего кармана. Жилые дома обещают обновить за счёт управляющих компаний, но городские общественники в это не верят.

Оформление вывесок

«Может это действительно красиво, это правильно и в Питере такое делают, и в Москве такое делают. Но сейчас, в последнее время, во-первых, если это коснётся жителей домов — это на них сейчас ложится дополнительная финансовая нагрузка, которую им никто не компенсирует. Второй момент — это коснётся большинства предпринимателей», — заявил рыбинский общественник и депутат местного совета Олег Леонтьев.

По мнению депутата это приведет к дополнительному оттоку рыбинского бизнеса из центра города.

«Люди едут в большие торговые центры и уезжают с центральной улицы. Вы вспомните старые времена, когда у нас действительно Крестовая была центром притяжения. Там постоянно с утра до вечера было множество народу. Сейчас — пара офисов, никого нет. В прошлом году пандемия, которая подкосила предпринимателей. В позапрошлом — это ремонт Крестовой, которой длился всё время и отнял у предпринимателей кучу денег и ресурсов. И сейчас мы хотим на них ещё дополнительную нагрузку в виде переделки, обклейки, покраски или ещё чего-нибудь», — пояснил Олег Леонтьев.

В ходе голосования участники публичных слушаний высказались против нововведения. Из 167 человек, принимавших участие в голосовании, 45 человек проголосовали «за», 97 — «против» и ещё 25 человек воздержались.

«Если у горожан возникли вопросы, значит, документ сырой и нуждается в доработке. Поручил департаменту архитектуры и курирующему заму разобраться, что конкретно не устраивает людей, подготовить аналитику: скольких предпринимателей коснутся изменения и о каких затратах идет речь. И разработать варианты поддержки, например, схему частичной компенсации из бюджета затрат предпринимателей на приведение оконных рам и входных групп в соответствие», — прокомментировал глава Рыбинска Денис Добряков.

В результате на заседание городского совета будут вынесены только те изменения правил городского благоустройства, которые получили одобрение на публичных слушаниях.