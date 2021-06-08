Берлин, , 15:45 — REGNUM Решение властей США временно исключить компанию-оператора «Северного потока — 2» из пакета санкций стало одним из «воодушевляющих сигналов». Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 8 июня на конференции глав диппредставительств ФРГ за рубежом.

Маас назвал и другие «воодушевляющие сигналы» помимо вывода из-под санкций компании Nord Stream 2 AG. Это мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, а также решение Евросоюза против взаимности в отношении мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий.

Он отметил, что Вашингтону и Брюсселю следует согласовывать политику в отношении России, Белоруссии и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарьЭнтони Блинкен допустил применение к компании Nord Stream 2 AG санкций, которые были отменены «по причинам национальной безопасности».

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