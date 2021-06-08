Волгоград, , 15:48 — REGNUM Обстоятельства ранения двух подростков в Волжском Волгоградской области установила полиция. Школьники самостоятельно стреляли из пневматической винтовки, сообщили корреспонденту 8 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Двое подростков заявили, что они подверглись обстрелу от неизвестного мужчины на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина. На розыск и задержание злоумышленника были отправлены десятки патрулей и нарядов полиции. На месте происшествия побывали руководство городского Управления МВД, областного Главка, представители СК и прокурор Волжского Пётр Забродин.

«Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — заявили в полиции.

С подростками работают правоохранительные органы, устанавливаются мотивы их поступка. Ранее в поле зрения полиции они не попадали и не состояли на специализированных учётах.

По факту заведомо ложного вызова спецслужб проводится проверка.

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