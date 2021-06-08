Волгоград, 8 июня 2021, 15:48 — REGNUM Обстоятельства ранения двух подростков в Волжском Волгоградской области установила полиция. Школьники самостоятельно стреляли из пневматической винтовки, сообщили корреспонденту 8 июня в пресс-службе регионального УМВД.
Двое подростков заявили, что они подверглись обстрелу от неизвестного мужчины на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина. На розыск и задержание злоумышленника были отправлены десятки патрулей и нарядов полиции. На месте происшествия побывали руководство городского Управления МВД, областного Главка, представители СК и прокурор Волжского Пётр Забродин.
С подростками работают правоохранительные органы, устанавливаются мотивы их поступка. Ранее в поле зрения полиции они не попадали и не состояли на специализированных учётах.
По факту заведомо ложного вызова спецслужб проводится проверка.
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