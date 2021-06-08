Киев, , 15:47 — REGNUM 21 июня на Украине в оборот будет введена монета, посвящённая украинскому оперному певцу Василию Слипаку, убитому в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Номинал моменты — две гривны, а тираж — 35 тыс. штук. На аверсе изображён портрет Слипака, ноты и малый герб Украины. На реверсе — соловей сидящий на пламегасителе автомата Калашникова.

Напомним, боевик «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Слипак был ликвидирован в 2016 году, по некоторым данным, во время неудачной атаки на позиции защитников Донбасса в районе населённого пункта Логвиново.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине объявили о выходе монеты, посвящённой главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгению Коновальцу.