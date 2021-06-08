Мадрид, , 15:41 — REGNUM В Мадриде открылся памятный бюст советскому космонавту Юрию Гагарину. В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Испании Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

«Гагарин — первый человек, который сделал мечту миллионов человек на протяжении истории — отправиться в космос — реальностью. Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам. <…> Крик «Поехали!» услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества», — сказал Мартинес-Альмейда в ходе церемонии.

Корчагин, в свою очередь, напомнил, что Юрий Гагарин был русским, однако Россия «не монополизирует его подвиг», поскольку этот подвиг «принадлежит всему человечеству».

Бюст Юрию Гагарину, подаренный Русским домом и посольством РФ в Испании, установлен перед главным входом в планетарий испанской столицы.