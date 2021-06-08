Ватикан, 9 июня, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Намеченный на сентябрь визит папы Римского Франциска в Венгрию может стать источником неприятностей, объясняет американское издание National Catholic Register.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Беспокойство начало распространяться после того, как стало известно, что понтифик собирается пробыть в Венгрии только три часа и, даже не нанеся визит вежливости президенту страны, уехать на три дня в Словакию. Это беспрецедентный шаг. По данным источника в Будапеште, «политическая напряженность связана с тем, что Ватикан хочет избежать любых политизированных встреч, включая посещение президентского дворца».

Церковные источники подчеркивают: у Словакии и Венгрии трудное прошлое и хорошее настоящее, и если папа действительно проведет в Словакии 3,5 дня, а в Венгрии только три часа, это оскорбит венгров вообще и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в частности. Чьи взгляды на вопросы миграции, равно как и взгляды ряда венгерских епископов, папа не разделяет.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Турция начала исламизацию Сирии?».