Минск, , 15:43 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 597 и достигло 401 019. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Зарегистрированы 401 019 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2929.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 393 237 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 6 447 553 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 378 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.