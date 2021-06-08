Москва, , 15:44 — REGNUM В немецкой компании BMW пообещали оснастить электрический BMW iX для России самым большим набором систем безопасности среди всех автомобилей марки. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Уже в начальной комплектации автомобиля в его списке оборудования появится комплекс ассистентов активная безопасность, светодиодная головная оптика с опцией автоматического управления дальним светом, настраиваемый круиз-контроль, а также система помощи при парковке и вождении.

Кроме того, в базовую версию машины автопроизводитель оснастит системой предупреждения фронтальных столкновений и помощником удержания в полосе движения.

Среди прочих систем безопасности стоит отметить опцию предупреждения о помехах во время открытия дверей автомобиля.

В комплектации Professional список помощников дополнен ассистентом смены полосы движения в сочетании с защитой от боковых столкновений автомобиля, круиз-контролем с функцией Stop&Go, которая работает при движении машины до 210 км/ч и некоторыми другими прогрессивными опциями.

Ранее стало известно, что компания BMW может перенести сроки официальной премьеры модели M2 нового поколения (G87) с 2021 года на 2022 год. А вот производство нынешней версии BMW 2-Series (F87) будет остановлено уже летом нынешнего года.

Читайте также: Появились подробности о BMW i4 eDrive40