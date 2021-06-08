Калуга, 8 июня 2021, 15:48 — REGNUM В Калужской области подвели итоги акции по сбору отработанных батареек под девизом «Батарейку принеси — ёжика спаси». С 1 марта по 1 июня было собрано рекордное количество батареек — пять тонн и 55 килограммов. Об этом 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном министерство природных ресурсов и экологии.
Одна пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров почвы — это территория обитания одного ёжа. Средний вес одной батарейки — 20 грамм. Ежегодный природоохранный марафон проходит в рамках просветительской работы нацпроекта «Экология». Его цель — формирование у жителей Калужской области осознанного и рационального отношения к природным ресурсам. В 2021 году в сборе вторсырья приняли участие 111 образовательных учреждений региона. Наиболее весомый вклад внесли учащиеся калужской средней школы № 17, которые сдали на переработку более 600 килограммов батареек. Также в числе лидеров — молодежный совет VI созыва при районной думе муниципального района «Город Киров и Кировский район» и учащиеся калужских школ № 45 и № 25.
Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа поблагодарил всех добровольных защитников окружающей среды. Он напомнил, что из батареек можно извлечь железо, графит, марганцево-цинковые соли, которые широко применяются в промышленности. Однако из всех проданных в Российской Федерации батареек ежегодно удается направить на переработку всего около трёх процентов.
Все собранные в рамках акции батарейки отправят на переработку в Санкт-Петербург. Участникам конкурса будут направлены электронные дипломы, а победители получат подарки.
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