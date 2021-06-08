Калуга, , 15:48 — REGNUM В Калужской области подвели итоги акции по сбору отработанных батареек под девизом «Батарейку принеси — ёжика спаси». С 1 марта по 1 июня было собрано рекордное количество батареек — пять тонн и 55 килограммов. Об этом 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном министерство природных ресурсов и экологии.

Одна пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров почвы — это территория обитания одного ёжа. Средний вес одной батарейки — 20 грамм. Ежегодный природоохранный марафон проходит в рамках просветительской работы нацпроекта «Экология». Его цель — формирование у жителей Калужской области осознанного и рационального отношения к природным ресурсам. В 2021 году в сборе вторсырья приняли участие 111 образовательных учреждений региона. Наиболее весомый вклад внесли учащиеся калужской средней школы № 17, которые сдали на переработку более 600 килограммов батареек. Также в числе лидеров — молодежный совет VI созыва при районной думе муниципального района «Город Киров и Кировский район» и учащиеся калужских школ № 45 и № 25.

Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа поблагодарил всех добровольных защитников окружающей среды. Он напомнил, что из батареек можно извлечь железо, графит, марганцево-цинковые соли, которые широко применяются в промышленности. Однако из всех проданных в Российской Федерации батареек ежегодно удается направить на переработку всего около трёх процентов.

«С каждым годом калужан, сдающих отработанные элементы питания, становится все больше. Спасибо вам. Только вместе мы сможем сохранить природные богатства родного края для будущих поколений», — отметил Владимир Жипа.

Все собранные в рамках акции батарейки отправят на переработку в Санкт-Петербург. Участникам конкурса будут направлены электронные дипломы, а победители получат подарки.

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