Рязань, , 17:23 — REGNUM Назначен руководитель управления транспорта Рязани, им стал Вениамин Синяков. Информацию о назначении главы гортранса 8 июня опубликовал Общественный совет при управлении транспорта.

Вениамин Синяков показал лучшие результаты по результатам тестирования и собеседования, комиссия рекомендовала назначить его на замещаемую должность.

Как сообщало ИА REGNUM, в кадровом конкурсе участвовало 10 человек. Конкурс объявили в феврале 2021 года.

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