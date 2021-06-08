Кострома, 8 июня 2021, 16:12 — REGNUM Строительные компании Костромской области пожаловались на «потребительский терроризм» со стороны дольщиков, сообщает Костромской областной суд.
В адрес председателя Костромского областного суда Сергея Андреева поступило письмо от председателя Союза Строителей Верхней Волги (СРО) Юрия Монахова. В нём Монахов сообщил о фактах «злоупотребления правами потребителей» в долевом строительстве. Представитель саморегулируемой организации попросил судью организовать встречу с Главным федеральным инспектором по Костромской области Николаем Панковым для «обсуждения указанной проблемы и путей её решения без нанесения ущерба строительным компаниям».
Председатель Костромского областного суда отказал в разговоре, сославшись на отсутствие правовых основ для организации подобных встреч. Андреев обратил внимание, что суды не отдают и не могут отдавать предпочтения каким-либо организациям или лицам, участвующим в процессе.
За последние три года районными судами в Костромской области было рассмотрено около 1000 гражданских дел, связанных с участием людей в долевом строительстве. Большинство исков связаны с компенсациями за просрочки при возведении объектов, на которые дольщики могут претендовать по закону. Три четверти исков были удовлетворены судами. Сейчас на рассмотрении районных судов находится еще 30 подобных дел.
Справка: с 1 июля 2019 года российские строительные компании могут привлекать деньги дольщиков только через счета специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом —эскроу. Застройщик не может получить деньги покупателей, пока не достроит объект, банк выступает независимым посредником и следит за выполнением условий договора. По данным Банка России на начало марта 2020 года в Костромском регионе было открыто лишь два таких счета. Спустя год (информация на начало апреля 2021 года) в области открылось 700 счетов-эскроу на сумму в 1,7 млрд. рублей. Около 200 счетов раскрыто, средства с них уже перечислены застройщикам.
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