Кострома, 8 июня, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Строительные компании Костромской области пожаловались на «потребительский терроризм» со стороны дольщиков, сообщает Костромской областной суд.

Пикет обманутых дольщиков у здания администрации в Костроме

В адрес председателя Костромского областного суда Сергея Андреева поступило письмо от председателя Союза Строителей Верхней Волги (СРО) ЮрияМонахова. В нём Монахов сообщил о фактах «злоупотребления правами потребителей» в долевом строительстве. Представитель саморегулируемой организации попросил судью организовать встречу с Главным федеральным инспектором по Костромской области Николаем Панковым для «обсуждения указанной проблемы и путей её решения без нанесения ущерба строительным компаниям».

«За последние 2 года многие члены организации столкнулись с проблемой «потребительского терроризма », а именно, злоупотреблением правами потребителей в долевом строительстве в Костромской области. Постоянные судебные тяжбы и последующее исполнительное производство в разы снижает возможность скорого достраивания объектов. Компании вынуждены выплачивать компенсации дольщикам, которые им полагаются по закону. Однако, сами дольщики не осознают, что, получая выплату сегодня, они отодвигают сроки сдачи объекта дальше, или, того хуже, вовсе рискуют оказаться в ситуации банкротства застройщика. В связи с чем, просим вас совместно с главным федеральным инспектором по Костромской области Панковым Николаем Ивановичем назначить дату встречи с председателем Совета СРО для обсуждения указанной проблемы и возможных путей её решения в рамках законодательства, без нанесения ущерба строительным компаниям»

Председатель Костромского областного суда отказал в разговоре, сославшись на отсутствие правовых основ для организации подобных встреч. Андреев обратил внимание, что суды не отдают и не могут отдавать предпочтения каким-либо организациям или лицам, участвующим в процессе.

«Правовые основания для организации встречи с вами для разрешения указанным в письме вопросов отсутствуют. Обращаю ваше внимание, что суды осуществляют правосудие самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. Суды не отдают предпочтения каким-либо организациям или лицам, участвующим в процессе. Всякое вмешательство в деятельность суда по осуществлению правосудия преследуется по закону», — пояснил Сергей Андреев.

За последние три года районными судами в Костромской области было рассмотрено около 1000 гражданских дел, связанных с участием людей в долевом строительстве. Большинство исков связаны с компенсациями за просрочки при возведении объектов, на которые дольщики могут претендовать по закону. Три четверти исков были удовлетворены судами. Сейчас на рассмотрении районных судов находится еще 30 подобных дел.