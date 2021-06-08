Москва, , 15:22 — REGNUM Кипр открыл границы и готов к приёму туристов из России. Власти страны ждут в свою очередь решения российских властей, об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его словам, на Кипре проведена сложная работа по открытии остров для туризма к 1 апреля. Эпидситуация характеризуется, как одна из лучших в Евросоюзе. Также в стране один из самых высоких показателей по уровню вакцинации населения.

«Кипр заслужил получить туристов из России. Надеемся, что в ближайшие две недели вопрос об открытии регулярного авиасообщения со стороны российских властей будет решён», — выразил уверенность Пердиос.

Как сообщало ИА REGNUM, Кипр официально признал «Спутник V». Вакцинированным туристам из России не потребуется ПЦР-тест перед полетом и по прилету.

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