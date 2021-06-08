Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM Более тысячи аксайских торговцев развернули ярмарку на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. В настоящее время остаются свободными порядка 400 торговых мест, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 8 июня.

«Примерно 1200 предпринимателей с закрытых в конце апреля аксайских рынков нашли новые торговые места на трёх площадках Ростова-на-Дону. У ярмарки на территории старого аэропорта есть интересные перспективы развития», — уточнили в мэрии.

Кроме того, аксайским торговцам предлагают разместиться на улицах Текучева, 205 и Жданова, 14. В настоящее время рассматривается возможность организации постоянно действующей универсальной ярмарки на 300 мест по проспекту Будённовский, 70.