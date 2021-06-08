Москва, , 15:19 — REGNUM Во вторник, 8 июня, советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув находится в Москве для проведения встреч со своими коллегами из России. Об этом 8 июня сообщили в британском посольстве в РФ.

«Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит сообщение посольства РИА Новости.

Также в британской дипмиссии добавили, что необходимо держать «каналы коммуникации между двумя странами» открытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что в настоящее время Россия является для Великобритании противником, «который представляет из себя угрозу номер один».