Пхеньян, , 15:23 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын провёл консультативную встречу с высшими должностными лицами Центрального Комитета и местных органов Трудовой партии Кореи для обсуждения экономической политики на второе полугодие. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер призвал участников совещания приложить «самоотверженные усилия» для улучшения ситуации в экономике.

В ходе встречи, состоявшейся в преддверии пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), Ким Чен Ын указал направления работы для всех отделов ЦК партии, а также представил план достижения «ощутимых изменений» в экономике и жизни людей.

Подробности плана в сообщении не представлены.

Известно, что на встрече присутствовали высшие должностные лица, включая председателя Кабинета министров КНДР (премьер-министра) КНДР Ким Док Хуна и секретаря ЦК ТПК Чо Ён Вона.

Ранее сообщалось, что пленум Центрального комитета правящей партии состоится в начале июня без указания конкретной даты.