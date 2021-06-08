Москва, , 16:46 — REGNUM Рэп-исполнитель Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) поделился с подписчиками скриншотами переписки с неизвестной девушкой. Он опубликовал их в историях своего Instagram-аккаунта 8 июня.

В переписке с Kizaru девушка обвиняет рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) в изнасилованиях, угрозах избиения и вымогательстве. Неизвестная собеседница попросила Нечипоренко распространить эту информацию — по её мнению, это поможет многим девушкам, столкнувшимся с подобным обращением со стороны Yung Trappa.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из интервью Yung Trappa заявил, что именно Kizaru «сдал» его Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Исполнитель провёл пять с половиной лет в заключении по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.

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