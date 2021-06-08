Куала-Лумпур, 8 июня 2021, 15:11 — REGNUM Полиция Малайзии начала использовать беспилотные летательные аппараты для измерения температуры тела жителей с 20-метровой высоты, сообщает CNN Indonesia.
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Дрон отправит сигнал, если обнаружит человека с высокой температурой тела.
В полиции Малайзии уже давно обсуждает возможности использования дронов в разгар пандемии коронавируса. Дроны уже планировали использовать для наблюдения за соблюдением жителями безопасной дистанции.
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