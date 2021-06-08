Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Малика Муктарова завоевала серебряную медаль на Кубке мира по паратанцам в Италии, сообщили 8 июня в администрации Нур-Султана.

«Если говорить честно, я не удовлетворена на 100 процентов своим выступлением. Это первые международные соревнования после карантина, так что все ещё впереди!» — сказала танцовщица.

Она отметила, что перед выходом случился ряд непредвиденных обстоятельств. «, Перед самым выходом порвалась лямка от платья, — сказала Муктарова. — Коляска чуть не сломалась».

Отметим, Кубок мира по паратанцам прошел в Генуе. В соревнованиях приняли участие четыре казахстанские танцовщицы. Эти состязания стали отбором на чемпионат мира в 2022 году.